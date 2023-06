La proposta in Consiglio "Il Comune intitoli una via o un parco a Berlusconi"

di Chiara Gabrielli

"Dedichiamo una via a Silvio Berlusconi". La proposta, condivisa dalla maggioranza, sotto forma di ordine del giorno urgente, sarà discussa oggi in consiglio comunale. Sono trascorse due settimane dalla scomparsa del Cavaliere e ora arriva l’invito, rivolto all’amministrazione comunale, "ad avviare l’iter per intitolare una via, un viale, un parco o comunque un’area o spazio pubblico di primaria importanza alla memoria di Silvio Berlusconi".

La proposta maceratese è firmata dai consiglieri di Forza Italia Sandro Montaguti (capogruppo) e Barbara Antolini e da altri esponenti della maggioranza: Andrea Blarasin, Giordano Ripa, Pierfrancesco Castiglioni, Giovanni Pianesi, Lorella Benedetti, Romina Leombruni, Cristina Cingolani, Marco Bravi, Claudio Carbonari, Antonella Fornaro, Francesco Luciani, Aldo Alessandrini. Tra le motivazioni della proposta, si ricorda l’avvio dell’attività imprenditoriale negli anni ’70 nel settore immobiliare, con la costruzione di Milano 2, "che nel 1977 gli valse l’onorificenza di Cavaliere del lavoro e ha rappresentato un modello imprenditoriale che ha impresso un segno indelebile nella storia del nostro Paese, delineando un’eccellenza in molti settori della società e dell’economia". Ancora, si ricorda che Berlusconi "ha rivoluzionato il mondo della televisione facendola entrare in una nuova era, dando vita alla tv commerciale – prosegue l’ordine del giorno", poi "nel 1989 con l’ingresso in Mondadori è divenuto il principale editore italiano nel settore dei libri e dei periodici". Si accenna alla Medusa e a Cinema 5. "Silvio Berlusconi ha contribuito a in maniera significativa a innovare e innalzare il livello qualitativo dello sport italiano in Europa e nel mondo grazie ai successi del Milan, di cui è stato proprietario per 31 anni, conquistando complessivamente 29 trofei, senza dimenticare il Monza di cui è stato presidente fino alla morte". Poi la discesa in campo nel 1994 dopo aver fondato Forza Italia, "con cui condusse il centrodestra a una storica vittoria alle elezioni politiche", passando per "innumerevoli iniziative meritorie" e il discorso a Capitol Hill del 2006. "Silvio Berlusconi – conclude l’atto – a buon titolo può considerarsi un visionario, perché è stato capace di innovare, come nessuno aveva mai fatto prima, il mondo dell’imprenditoria, della comunicazione, dell’informazione, dello sport e della politica". Di recente, anche Gianluca Pasqui, commissario di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio regionale, aveva invitato tutti i comuni a intitolare una via o comunque uno spazio alla memoria di Berlusconi.