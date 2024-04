La protesta contro il "Fake in Italy". Gli agricoltori sfilano al Brennero: "Concorrenza sleale dall’estero"

Dicono basta alla concorrenza sleale da cibo estero, al cosiddetto "Fake in Italy", ovvero prodotti importati che richiamano il nome di alimenti italiani d’eccellenza ma che, nei fatti, nulla hanno a che vedere con l’elevatissima qualità dei prodotti nostrani. E gli imprenditori agricoli maceratesi si sono uniti al coro di protesta al Brennero. Tra loro anche Mauro Tidei della società agricola "Il Tesoro dei Sibillini" di Sarnano, partito per essere, oggi, insieme ai colleghi.

"Questa protesta – racconta – è nata a causa della concorrenza sleale da parte degli altri Stati. In Italia abbiamo dei regolamenti molto severi. Io, per esempio, ho un allevamento di bovini e trasformo il latte in formaggio bio. Il disciplinare è molto restrittivo, a partire dalle materie prime, se si vuole un prodotto al cento per cento bio. Negli altri Paesi non è così, e quindi gli agricoltori hanno anche dei costi di produzione molto più bassi. Poi magari marchiano i loro prodotti con nomi che richiamano le nostre eccellenze, ma che di quei marchi non hanno proprio nulla". Dalle Marche sono oltre 400 gli agricoltori che hanno preso parte alla due giorni al Brennero. "I prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani – denuncua Coldiretti – mettono a rischio la salute dei cittadini e in difficoltà l’economia nazionale". Solo nella nostra regione negli ultimi 10 anni le importazioni agroalimentari dall’estero, secondo Coldiretti, sono aumentate del 75 per cento superando, lo scorso anno, quota 662,5 milioni di euro. Oltre il 60 per cento riguarda la zootecnia, la pesca e i relativi settori di trasformazione con gli scaffali dei consumatori "invasi" da carni fresche, pesce, crostacei, prodotti ittici lavorati, salumi ma anche latte, yogurt e formaggi che, vantando prezzi inferiori, fanno concorrenza sleale alle produzioni italiane. "C’è il tema della reciprocità – commenta la presidente regionale Coldiretti Letizia Gardoni – per cui chiediamo siano rispettate le medesime norme per avere un mercato veramente libero e privo di distorsioni, e c’è il tema della trasparenza. Coldiretti negli anni ha chiesto e ottenuto l’indicazione di origine su numerosi prodotti come la pasta di grano duro, il riso, il latte e i suoi derivati, la salsa di pomodoro e i sughi pronti. Oggi un prodotto alimentare su quattro offre ai consumatori trasparenza in etichetta. Dobbiamo estendere l’obbligo a tutti i prodotti e intensificare i controlli".