La protesta contro l’antenna a Corneto diventa un blues, grazie al batterista e compositore Ernesto Vissani (nella foto). Diversi residenti del rione Marche avevano tentato di fermare il progetto della nuova stazione per cellulari realizzata da Iliad nel parcheggio dell’Oasi. Nel primo progetto, l’impianto sarebbe dovuto sorgere in via Bizzarri, invece poi da lì era stato spostato vicino al supermercato. Lo spostamento aveva allarmato chi abita nelle vie tra la stazione e i Cappuccini, preoccupate dalle emissioni. Ma nonostante la nascita di un comitato, un esposto e gli appelli all’amministrazione, l’antenna è stata realizzata. E così Vissani ha trasformato il dissenso in un blues in dialetto, "Non vulimo l’antenna", composto, cantato e suonato con Francesco Fioriti al sax e Giampaolo Cavalieri alla chitarra. "Questa antenna era per là, in via Bizzarri deve tornà, era un progetto approvatu, che non è statu consideratu. È venuta proprio a pennello, la legge dell’uccello" canta Vissani. "Ridatece la tranquillità – prosegue il testo – che st’antenna nun ce dà. Adesso sopre l’Oasi se farà pure un asilo, le creature tutte contente perché ci avranno il 5g". Il blues sottolinea la tranquillità del quartiere, menzionando anche la pizzeria di Giovanni, il bar di Michela e Mirco, la tabaccheria e la parrucchieria, come elementi positivi di un rione abitato e vissuto, e poco entusiasta all’idea del ripetitore a poca distanza. Ma il filo conduttore del brano resta il no al ripetitore, l’amarezza per il mancato rispetto del progetto precedente, la preoccupazione per nuove, ulteriori collocazioni. Vissani, che da 15 anni lavora in proprio come musicista producendo e realizzando cd, stigmatizza la dipendenza dai cellulari e da internet, che ci allontana dal mondo reale.