La protesta dei driver: pretendiamo sicurezza

"Quatto ore di luce, sicurezza in strada zero. Incidenti assicurati". Recitava queste parole un cartello scritto a mano dai corrieri della Tiway, azienda che nella zona gestisce i servizi di consegna per Amazon, nel presidio che si è svolto davanti alla sede della stessa società (Zona Industriale A). Ieri mattina, molti dei circa 60 driver impiegati a tempo indeterminato, hanno deciso di scioperare per via della comunicazione arrivata lo scorso 8 agosto.

"Con un messaggio whatsapp – racconta una lavoratrice, Nunzia Pagliara –, siamo stati avvisati che ci sarebbero state delle variazioni di orario di ingresso al mattino e, di conseguenza, di rientro alla sera. Ma qui non si parla di cinque minuti, ma di ben quaranta, ai quali aggiungere i dieci che negli anni precedenti erano usati solo in alcuni periodi". Il lavoro dei corrieri, che in questo caso copre le province di Macerata, Fermo e parte dell’Ascolano, è organizzato a scaglioni e, con lo slittamento avviato da ieri, i turni possono protrarsi anche fino alla sera tardi. "Al rientro – spiega infatti Pagliara –, si impiegano altri venti minuti per i vari passaggi, perciò si può abbandonare il capannone dopo le 21. In questo modo, rischiamo di dover fare pranzo e cena sui furgoni. Chi ha famiglia cosa deve fare?".

Ma la questione che più sta a cuore ai lavoratori riguarda la sicurezza: "Andiamo incontro all’inverno – aggiunge -, fra un po’ ci sarà il cambio di orario e avremo solo quattro ore di luce. All’interno, ci sono contrade e zone montuose dove la visibilità è molto scarsa nelle ore serali. Se succede qualcosa, la responsabilità ricade su di noi. Si tratta di orari improponibili per la sicurezza e per la nostra vita privata. Anche i clienti non accettano di buon grado di essere raggiunti a certe ore".

Nel pomeriggio, la nota della Filt Cgil, tramite il segretario provinciale Angelo Ceccarelli, annuncia che lo sciopero andrà avanti anche oggi. "Le ragioni della mobilitazione sono chiare – ispiega il sindacato –: i lavoratori, da tempo sottoposti a ritmi serrati e utenza crescente, protestano per la totale assenza di coinvolgimento nei cambiamenti organizzativi, come il nuovo orario imposto unilateralmente, che compromette il diritto a una pausa dignitosa e trasforma il luogo di lavoro in un campo di sopravvivenza". Il sindacato esprime inoltre "profonda delusione per l’assenza di qualsiasi forma di convocazione da parte dell’azienda". "Siamo qui per chiedere di ripristinare l’orario precedente", conclude un altro lavoratore, Moammed Salim Aboussaoud.