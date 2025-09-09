La protesta dei genitori: "Scuola chiusa sei giorni per il voto: spiegateci perché"

"La scuola resterà chiusa sei giorni per le elezioni regionali, una pausa molto più lunga della media che interromperà le lezioni e creerà problemi logistici e di organizzazione per le famiglie". A parlare sono i genitori della scuola primaria Salvo D’Acquisto, in via Panfilo, sulla chiusura di quasi una settimana per le Regionali in programma il 28 e 29 settembre. "Nella circolare ricevuta da noi genitori si avvisa che la scuola resterà chiusa dal pomeriggio del 25 settembre (di conseguenza, chi fa il tempo pieno non potrà usufruire né della mensa né del pomeriggio a scuola) fino a mercoledì primo ottobre, con rientro il 2 – spiegano le famiglie –. Sono sei giorni di interruzione del servizio didattico, una situazione che ci lascia perplessi perché in tutte le altre occasioni, come le elezioni di giugno, le lezioni sono state sospese solo dal giorno prima. Inoltre, si tratta di una decisione di cui non conosciamo le motivazioni: quando abbiamo chiesto spiegazioni ci è stato detto che la richiesta arriva direttamente dal Comune".

A risentirne saranno in primis le stesse attività didattiche, come continuano: "Noi genitori siamo tutti molto perplessi, anche arrabbiati, perché le attività didattiche ne risentiranno. Alunni e alunne ricominceranno l’anno scolastico il 15 settembre e si fermeranno già dopo dieci giorni per quasi una settimana. Anche la gestione dei giorni a casa diventa difficile per le famiglie. C’è un grande movimento tra i genitori, molti non sanno come fare a livello logistico e, da quel che sappiamo, non è una condizione che tocca solo la nostra scuola. Perché andare a colpire sempre i più piccoli, che non hanno voce? Sei giorni sono tanti e vogliamo sapere il motivo dietro questa decisione, che speriamo sia più che valido".