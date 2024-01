La protesta dei residenti: "Non vogliamo l’antenna"

No all’antenna di 30 metri in contrada Le Grazie. Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha condiviso le preoccupazioni dei residenti e ha annunciato che proporrà alla società di telecomunicazioni di costruirla su un altro lotto di terreno. Venerdì sera, nella bocciofila della contrada, si è tenuta l’assemblea pubblica organizzata dal comitato "Salva Le Grazie dall’inquinamento". All’incontro hanno partecipato molti cittadini interessati, il sindaco Sclavi e i rappresentanti dell’Arpam locale, quest’ultimi con lo scopo di informare sulle caratteristiche tecnico-scientifiche del progetto. Tra il pubblico, anche la consigliera comunale Silvia Luconi.

L’amministrazione ha risposto alle domande dei presenti riguardo la pericolosità e l’effettiva utilità del progetto, presentato dall’azienda QB Tel. Il progetto prevede di realizzare la nuova antenna per le telecomunicazioni nel terreno di una azienda di autotrasporti, vicina alla caserma dei vigili del fuoco. I residenti hanno fatto presente che quel lotto di terreno era stato concesso dal Comune alla ditta per ampliare la sua attività, ma non per accogliere un’antenna. Il sindaco Sclavi si è dimostrato disponibile a cercare una alternativa, in primo luogo proponendo alla società un lotto comunale, dove si potrebbe sistemare l’antenna. Inoltre, ha segnalato il progetto anche al comando dei vigili del fuoco, per valutare se possano esserci incompatibilità con i sistemi radio della caserma, e la risposta è stata che una maggiore distanza rispetto ai 50 metri attuali avrebbe risolto ogni possibile problema. In conclusione, le preoccupazioni dei residenti sono state accolte dall’amministrazione, la quale proporrà all’azienda di telecomunicazioni il lotto comunale. Nel frattempo, da parte del comitato continua la raccolta firme, sia cartacea che online, per mantenere una viva opposizione nel caso tale azienda rifiuti l’offerta del comune di Tolentino.