La protesta dei residenti: via Venieri è abbandonata

Protestano i residenti della centralissima via Venieri, un’arteria a latere di corso Persiani che s’inoltra in storiche abitazioni. Su iniziativa di uno di loro, Sandro Urbani, sono comparsi sotto Natale dei cartelli, affissi all’inizio della via, nei quali si denuncia lo stato di abbandono in cui versa con l’indicazione che la strada è soprannominata "la strada del non". Di seguito viene spiegato l’originale titolo.

"È la strada – si legge – che non ha un fondo stradale omogeneo e compatto, ma il suo asfalto è corroso da buche e da colate di cemento fatte per ancorare al suolo i lampioni che la illuminano" Ancora, scrive "Asuacs" che in calce firma il volantino in rappresentanza di tutti i residenti e che sta per "associazione Sandro Urbani Amici del Centro Storico", la strada "non ha fogne: quelle che ci sono non sono in asse e i tombini sono sopraelevati rispetto al fondo stradale ed è ovvio che è come non ci fossero, a conferma basta constatare che è stato realizzato un tombino a fine strada per raccogliere tutto quello che non cade in quelli a monte. Alcuni anni fa è stata tolta una fontanella e collegati gli scarichi dei tetti alla precaria fognatura. Non viene pulita (riferimento sempre a via Venieri; ndr): sollecitati due operatori a intervenire il primo ha riposto che "è una strada privata, e quindi non posso farlo" e il secondo ha fatto presente che non ne sapeva nulla e che avrebbe interpellato in proposito i suoi superiori (o non ci sono o non li ha ancora trovati)". Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il tombino di fondo strada, a causa di questa incuria, è ormai quasi tutto interrato. "La sua sistemazione e rifacimento a regola d’arte non è prevista in alcun piano dei lavori pubblici: annuale, biennale, triennale, quinquennale. Eppure questa strada fa parte della storia di Mons Vulpii, uno dei nuclei fondanti la città di Recanati e su di essa si affaccia quello che rimane del castello dei Vulpiani".

Asterio Tubaldi