La protesta dei trattori : "Più certezze sul futuro"

La protesta degli agricoltori invade anche piazza Del Popolo. "Rispetto per gli agricoltori, producono il cibo che mangi" è solo uno degli slogan affissi sui trattori, una quarantina, degli imprenditori agricoli, che hanno partecipato, ieri mattina, al sit in a San Severino. Un gesto, il loro, per richiamare l’attenzione dei passanti e delle istituzioni sull’agricoltura italiana "oggi attraversata – spiega il loro portavoce, il settempedano Emanuele Agrifoglio – da una crisi profonda e senza precedenti che rende incerto il prossimo futuro per migliaia di imprese agricole in un contesto internazionale caratterizzato da mutamenti epocali". Diverse le criticità che vogliono essere denunciate con la protesta e tutte riassunte in un manifesto: una riforma della politica agricola comune punitiva per le aziende e cervellotica nella sua applicazione, una difficoltà crescente nella collocazione sul mercato dei prodotti agricoli nazionali, prezzi all’origine sempre meno remunerativi in virtù anche dell’elevato aumento dei costi di produzione, una sempre maggiore difficoltà nell’individuare produzioni che possano avere più successo nei mercati, la concorrenza sleale di prodotti a bassissimo costo provenienti da altri Paesi dove i controlli sanitari sono inesistenti, l’inesorabile e inevitabile processo di indebitamento delle aziende agricole, le politiche di favore per le aziende industriali a monte e a valle della filiera e la mancanza di controlli adeguati alla sicurezza alimentare per i cittadini su quanto proviene dall’estero. Le richieste degli agricoltori sono chiare e sono rivolte al Governo Meloni: una deroga immediata sulla messa a riposo del 4 per cento delle superfici aziendali, il rispetto da parte dell’industria e della grande distribuzione della norma che prevede il divieto della vendita di prodotti agricoli al di sotto dei costi di produzione, controlli sulle speculazioni che portano i prezzi al ribasso. Nel settore del grano, in particolare, si chiede anche un’immediata programmazione dei controlli sulla qualità dei grani importati dalla Turchia e da altri Paesi extra Unione Europea a tutela soprattutto dei consumatori. Tra le richieste al Governo, infine, la promozione di un’agricoltura sempre più sostenibile in cui l’Europa sostenga in maniera più adeguata la fase di passaggio dal metodo di coltivazione convenzionale a metodi più sostenibili attraverso adeguati incentivi per compensare i maggiori costi e la minore produzione, l’eliminazione di tutta la burocrazia a carico delle aziende agricole.

Gaia Gennaretti