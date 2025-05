La protesta del centro storico. I residenti alla polizia locale: "Più controlli nelle aree dei cantieri"

Non c’è pace per il centro storico della città. Il comitato civico dei residenti, infatti, continua a segnalare situazioni di disagio per quanto riguarda i parcheggi per residenti e la situazione dei cantieri. Questa volta si sono rivolti alla polizia locale. Nel testo della mail inviata dal comitato presieduto da Stefania Morri e Marcello Marcelli, che conta una cinquantina di iscritti, si chiede innanzitutto di "provvedere in maniera più incisiva al controllo dei cantieri, in special modo di quelli privi di cartellonistica; si vigili all’interno dei box di recinzione privi di permessi affissi. Uno ha un bagno chimico in disuso,in via Berardi. All’interno del box ci sono due posti gialli dove si collocano le auto private non dei residenti".

In centro storico, negli ultimi mesi, sono stati aperti tanti cantieri legati alla ricostruzione post terremoto. I residenti spiegano che "bisogna vigilare sulle zone delimitate con strisce gialle, dove quotidianamente e ad ogni orario, sostano le auto degli operai dei cantieri che nonostante siano stati multati si ostinano ad occuparli, beffandosi della multa e dei residenti malcapitati che li esortano a rispettare il loro diritto al parcheggio per cui pagano annualmente un permesso".

Il comitato chiude la nota sottolineando che "abbiamo il diritto di uscire di casa senza doverci barcamenare in acrobazie di manovra o andando a fare gli investigatori per rintracciare il qualsivoglia avventore che sosta gratuitamente dove gli fa comodo". La questione dei parcheggi carenti proprio per la presenza dei lavori nelle ultime settimane ha sollevato diverse polemiche.