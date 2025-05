La protesta di San Marone. Zone verdi nel degrado

"I civitanovesi che vivono in periferia hanno la stessa dignità di quelli che abitano in centro? Non pagano le stesse tasse?". Se lo chiede polemicamente CivitaSvolta, che all’amministrazione di Civitanova presenta una lunga lista delle doglianze relativa alle condizioni in cui versano alcune zone verdi di via Verga e dintorni, nel quartiere di San Marone (nelle foto). "C’è un furgone parcheggiato sull’erba che sta lì da prima di Pasqua, i cestini dei rifiuti sono rotti e i rifiuti lasciati in terra sul marciapiede, rotte anche diverse panchine", segnala l’associazione che sul lungomare Piermanni gestisce la BiblioExpress e che lamenta una sorta di "decoro urbano selettivo", in riferimento agli annunci dell’assessore Giuseppe Cognigni circa investimenti previsti dal Comune per acquistare nuovi arredi urbani e migliorare aiuole e verde pubblico, interventi che però interessano principalmente la zona del centro della città. Ma non tutto, nella zona del centro, viene manutenuto a dovere. Per esempio, la passeggiata a mare lungo il braccio del molo nord. È possibile che qui si intreccino competenze dell’amministrazione comunale con quelle dell’Ufficio circondariale marittimo, ma a chi mette piede da quelle parti si presenta uno spettacolo di erbacce su tutto il percorso. E in fatto di proteste nei confronti del Comune, si alza da molti cittadini anche quella per la perdurante chiusura dell’ascensore pubblico a servizio del sottopassaggio di via Buozzi, che da settimane è fuori servizio, un problema che mette in difficoltà le persone disabili o le mamme con bimbi in carrozzina, essendo rimasto agibile solo il corridoio con la scalinata per attraversare il tunnel.

