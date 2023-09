La protesta:: "Il mio ristorante inaccessibile"

Manifestazioni in centro programmate male, soprattutto senza alcuna comunicazione preventiva con le attività commerciali. Il risultato è che invece di dare un aiuto agli esercizi, le stesse spesso rappresentano per i commercianti una penalizzazione. A lamentarsi è il titolare del punto di ristoro di via Roma, Lo Spuntino, che la sera di venerdì si è visto, di punto in bianco, sbarrare il suo dehors da un nastro per garantire in sicurezza il passaggio di ciclisti in rosa. "Praticamente tutto chiuso – lamenta Giancarlo Pettorino, titolare del piccolo ristorante – e neanche una telefonata per dire a noi negozianti che sarebbe stato tutto bloccato... mi hanno messo un bel fiocco sul gazebo e ciao"! Di giorno, poi, via Roma, dalle 13.20 è una Ztl forzata per permettere il deflusso degli studenti della scuola San Vito, per cui, chi volesse raggiungere in auto il punto di ristoro deve rinunciarvi. Ancora una volta molto meglio andare in periferia.