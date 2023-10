La Protezione civile cerca volontari

Sono state aperte le adesioni per unirsi al gruppo comunale di Protezione civile, a Porto Recanati, in modo da avere nuovi volontari da impiegare nelle varie attività a supporto della popolazione. A darne notizia è stato il sindaco Andrea Michelini, con un avviso pubblico condiviso anche sul proprio profilo istituzionale Facebook. "Gentili concittadine e concittadini – ha scritto il primo cittadino portorecanatese -, rendiamo noto che è stata avviata la campagna di adesioni al gruppo di Protezione civile della nostra città che da qualche giorno ha un nuovo coordinatore nella persona di Lucio Di Salvo". Per tale motivo, aggiunge ancora Michelini, "chi fosse interessato a diventare volontario può recarsi nella sede in Piazza del Borgo, oppure può richiedere informazioni ai numeri 0717599798 (fisso) o 335 7359046 (cellulare) o scrivere all’indirizzo e-mail (protezionecivileportorecanati@gmail.com)".