La Protezione civile dà il via alla pulizia di strade e campagne

Tutto è pronto ad Apiro per lo svolgimento della terza edizione di "SiAmo Apiro", la mattinata ecologico-ambientale organizzata per oggi dal gruppo di Protezione civile, in collaborazione col Comune, per effettuare, divisi in gruppi di giovani e adulti, la pulizia delle vie del centro e di altre zone di campagna, la raccolta di rifiuti e di altro materiale variamente smaltito. L’iniziativa, che in precedenza ha ottenuto unanimi consensi, è finalizzata anche a sensibilizzare sui temi riguardanti l’ecologia e l’ambiente. Il ritrovo si terrà in Piazza Baldini alle 8.15: coordinati dai volontari della Protezione civile i gruppi inizieranno l’attività concludendola al ritorno in Piazza Baldini ove sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti.

g. cen.