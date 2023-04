La Protezione civile fa lezioni di prevenzione

È ripreso in questi giorni il progetto scuole che vede operativa la Protezione civile di Recanati con incontri di informazione e prevenzione nelle classi terminali delle scuole cittadine. I volontari hanno già incontrato diverse classi del liceo classico Leopardi, della scuola primaria Pittura del Braccio e della scuola primaria Lorenzo Lotto illustrando agli studenti il ruolo e l’attività della Protezione civile, il significato e l’impegno del volontariato, senza tralasciare illustrazioni precise dei possibili rischi presenti nel territorio e le emergenze a cui dover far fronte. Molto interessati i ragazzi che hanno partecipato alle lezioni con entusiasmo ponendo anche tanti quesiti ai volontari. Il gruppo comunale volontari di Protezione civile di Recanati, coordinato da Alessandro Mazzanti, è impegnato tutto l’anno, oltre che in attività di formazione, anche in diverse esercitazioni che "sono indispensabili per tutti coloro che sono sempre impegnati attivamente nelle diverse situazioni di emergenza che possono verificarsi". Nel novembre scorso al gruppo recanatese è stato consegnato un nuovo Fiat Doblò acquistato usato dalla ditta Auto Giacobini di Tolentino grazie al contributo donato dal dipartimento regionale di Protezione Civile e dall’amministrazione comunale.

Antonio Tubaldi