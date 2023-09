La Protezione civile festeggia il patrono sabato alle 21 in piazza Bracaccini

In occasione delle celebrazioni di S. Pio da Pietrelcina, patrono della Protezione civile, sabato a Montefano alle 21 in piazza Bracaccini si celebrerà la festa del Gruppo Comunale. Si esibirà l’Orchestra dei fiati "insieme per gli altri", diretta da Giampiero Ruggeri. Dal sindaco Angela Barbieri sarà presentato il Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile, "a cui va tutto il nostro ringraziamento per l’impegno profuso a favore della città soprattutto nel periodo del Covid".