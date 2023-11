La Protezione civile ha bisogno di nuovi mezzi

Rinnovare il parco mezzi e rendere la sede della Protezione civile di Tolentino base logistica di riferimento per l’Alto Maceratese. Sono gli obiettivi dell’amministrazione, che l’altra sera ha incontrato i volontari del gruppo comunale. "Un incontro doveroso verso i nostri volontari – ha detto l’assessore Flavia Giombetti, alla riunione insieme al sindaco Mauro Sclavi – che mettono a disposizione gratuitamente tempo ed energie in situazioni di emergenza. È stata un’occasione di scambi di opinioni e di aggiornamento in merito alle nuove procedure che sono state introdotte con l’inserimento della Protezione Civile nel terzo settore. Abbiamo inoltre informato i volontari del lavoro che stiamo portando avanti per dotare il nostro Comune di ulteriori mezzi e attrezzature di cui attualmente sono privi, partecipando a bandi della Regione Marche e valutando l’acquisto di mezzi in dismissione dall’Esercito". In pratica, oltre al nuovo statuto da stilare, l’amministrazione ha affrontato la carenza di mezzi. Per l’idrovora e la torre-faro si parteciperà ad un bando, ad esempio. "Vogliamo dotare il corpo di veicoli idonei alle necessità – ha concluso Giombetti –. Per questo, vedremo quali mezzi sono stati alienati dall’Esercito". Attualmente la Protezione civile di Tolentino è composta da circa venticinque volontari. E l’ingresso di nuove leve pronte a scendere in campo sarebbe cosa gradita.

Lucia Gentili