La Protezione civile incontra gli studenti

Lezione di Protezione civile all’alberghiero "Girolamo Varnelli" di Cingoli. L’iniziativa svolta in sinergia tra la dirigenza dell’istituto e il gruppo comunale della Protezione civile, ha coinvolto le scolaresche delle seconde classi a cui sono stati proposti due momenti: uno nella sede, l’altro all’esterno, nelle adiacenze del plesso. Il gruppo cingolano guidato da Michele Fogante, ha invitato Lorenzo Mazzieri che, referente per la provincia di Ancona, ricopre l’incarico di formatore per l’attuazione dei progetti scolastici. Durante la prima fase, Mazzieri ha fornito dettagli sull’articolazione del sistema-Protezione civile, quindi ha evidenziato l’importanza dei comportamenti da tenere nelle varie situazioni di emergenza (eventi sismici, inondazioni) sottolineando quanto sia importante attenersi a un’adeguata condotta. Nello slargo di via Mazzini, agli studenti sono stati mostrati diversi mezzi in dotazione alla Protezione civile.

Gianfilippo Centanni