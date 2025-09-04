La provincia continua a invecchiare. Montecosaro il comune più giovane, a Castelsantangelo record di anziani

Siamo una provincia che invecchia, come il resto d’Italia. Ma c’è una geografia interna che presenta realtà piuttosto diverse, con una prevedibile costante: in generale, i centri più giovani sono quelli prossimi alla costa, mentre quelli in cui prevalgono di gran lunga gli anziani sono per lo più i comuni dell’entroterra, sempre meno attrattivo per chi è in cerca di un lavoro o deve costruire una famiglia. Secondo i dati Istat consolidati a fine 2023, in provincia di Macerata sono ben diciassette i comuni in cui l’età media supera i cinquant’anni. In questo scenario, il comune più vecchio è quello di Castelsantangelo sul Nera, dove l’età media dei residenti è 59,2 anni, il valore più elevato delle Marche, con un indice di vecchiaia (il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età tra 0 e 14 anni moltiplicato per cento), pari a 960. Basti dire che i residenti tra zero e 14 anni sono dieci, esattamente come gli ultranovantenni.

Castelsantangelo, come tanti comuni dell’entroterra, deve fare i conti con un processo di denatalità in atto da tempo, come nel resto della provincia e d’Italia, senz’altro accentuato dagli effetti del terremoto del 2016, che ha costretto tante famiglie a fare le valigie e a salutare la montagna. Seguono Castelsantangelo, Penna San Giovanni e Poggio San Vicino, entrambi con un’età media di 54,5 anni, poi Fiastra con 54,4 anni e Gualdo con 54,3 anni. Sul fronte opposto, il comune più giovane del Maceratese con una età media di 44 anni, è quello di Montecosaro. Non proprio una sorpresa, visto che, secondo le previsioni Istat, da qui al 2050 è l’unico della provincia di Macerata che vedrà – sia pure di poco – aumentare la popolazione, mentre in tutti gli altri centri ci sarà un calo, spesso significativo, dei residenti. Non a caso è lo stesso comune che registra il più basso indice di vecchiaia, pari a 135,3. In questo caso i residenti da zero a 14 anni sono 1.135 rispetto a 89 ultranovantenni, una proporzione ben diversa rispetto a quella di Castelsantangelo. Il secondo comune più giovane della provincia è quello di Porto Recanati, con un’età media di 45 anni, seguito da Morrovalle, con un’età media di 46 anni, e Corridonia, con una età media di 46,2 anni. Fra i centri più grandi, Civitanova è a quota 46,8, Macerata a 49,9, Recanati a 47,4, Tolentino a 48,6 e Potenza Picena a 73,3.

Fa comunque riflettere che il comune più giovane abbia un’età media sopra ai 40 anni, ad evidenziare che il processo di invecchiamento è andato piuttosto avanti, con una accelerazione registrata proprio negli ultimi anni. È evidente che una geografia dell’età di questo tipo richiede una revisione della distribuzione e organizzazione dei servizi, senza la quale – vedasi l’assenza o la presenza solo alcuni giorni della guardia medica, in particolare in alcuni comuni montani – ci sono cittadini che vedono compromessi importanti diritti, a partire da quello alla salute.