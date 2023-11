La Provincia ha trovato i fondi per la rotatoria di Costamartina

La rotatoria di Costamartina dovrebbe diventare presto una realtà. La Provincia (nella foto il presidente Parcaroli), infatti, ha trovato i 400 mila euro necessari per coprire la lievitazione dei costi dovuta alla pandemia, che nella sostanza ha quasi raddoppiato le previsioni iniziali. Dopo più di vent’anni, quindi, un problema in via di risoluzione, in una zona che è tra le più pericolose della città. Il progetto iniziale, infatti, venne proposto dalla Provincia agli inizi degli anni 2000. Successivamente è stato accantonato per dare preferenza ad altre opere più necessarie. Il progetto è stato recuperato e adeguato alle nuove esigenze (e anche a costi più moderati) dopo la vendita dell’ex liceo di Fontespina, con la Provincia a guida Pettinari che in via preventiva destinò 500 mila euro alla rotatoria Costamartina. Grazie ai contributi erogati dalla Regione, mettere la zona in sicurezza oggi è possibile. Da qui a chiudere il discorso sicurezza, però, il tempo ne passa. A qualche centinaio di metri da Costamartina, infatti, c’è un altro incrocio a forte rischio, quello della Celeste. Programmare una soluzione anche qui è un dovere.

Giuliano Forani