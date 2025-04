La Provincia passa all’incasso. L’Accademia pagherà l’affitto, conto da 480mila euro per il gas

Quali siano i termini dell’accordo raggiunto in sede di Organismo di conciliazione del Foro di Macerata non si sa ancora, visto che negli atti pubblicati questa parte è stata oscurata. Certo è che la Provincia batte cassa nei confronti dell’Accademia delle belle arti, a partire dal fatto che quest’ultima non ha più in comodato gratuito l’utilizzo di Palazzo San Vincenzo in via Berardi: d’ora in poi dovrà pagare l’affitto. Per ora la Provincia si è impegnata a concedere all’Accademia l’uso dell’immobile dal primo aprile al 31 agosto, e comunque fino a quando si conosceranno la natura e la portata dei lavori di adeguamento sismico necessari, dietro pagamento da parte dell’Accademia di un importo forfettario.

Se, completate le verifiche per fare i lavori, non fosse necessario sgomberare Palazzo San Vincenzo, la Provincia si impegna a concederlo ulteriormente in uso all’Accademia dietro pagamento di un canone mensile (anche questo omesso), per la durata di dieci anni. Se, invece, per esigenze di cantiere, fosse necessario liberare l’edificio in tutto o in parte, la Provincia metterà a disposizione dell’Accademia un altro edificio nel centro storico di Macerata per tutta la durata dei lavori (facilmente spazi nel complesso ex Mestica), mentre l’Accademia continuerà a versare quanto stabilito per l’uso di Palazzo San Vincenzo. A sbloccare una situazione che origina dal lontano 1996 c’è il procedimento di mediazione svoltosi lo scorso 10 marzo, presenti il mediatore, avvocato Vincenzo Cannelli, e i legali di Provincia e Accademia, rispettivamente Silvia Sopranzi e Cristian Terrini, oltre all’ingegner Stefano Mogetta, dirigente della Provincia.

Le premesse poste dalla Provincia per la definizione della vicenda erano piuttosto stringenti: concessione di Palazzo San Vincenzo all’Accademia anche per il futuro a un canone non legato al valore di mercato in considerazione dell’elevato pregio di tale istituzione e dell’esigenza di mantenerne la sede nel capoluogo; riconoscimento, da parte dell’Accademia alla Provincia, di un indennizzo forfettario a fronte della pregressa occupazione senza titolo (in quanto per legge non dovuto) di tale immobile; rimborso, da parte dell’Accademia alla Provincia, di quanto da quest’ultima sborsato per le spese di utenza per garantire il funzionamento di tale edificio fino a quando i contratti di fornitura non sono stati volturati all’Accademia. La Provincia ha evidenziato come, dalla presa in carico dell’Accademia, per garantirne il funzionamento logistico ha sostenuto elevatissimi costi, non dovuti, a carico del proprio bilancio, la cui quantificazione per il solo riscaldamento è stata calcolata in più di 480mila euro.

Alla base di questa intricata situazione c’è una lunga storia. Una legge del 1996 ha stabilito le norme per l’edilizia scolastica in base alle quali alla Provincia devono fare capo le sedi, la manutenzione e la gestione, delle scuole superiori, ma anche dell’Accademia, che dopo il terremoto del 1997 aveva dovuto lasciare Palazzo Buonaccorsi (del Comune) per essere dislocata in sedi di emergenza. Il Comune ha trasferito l’Accademia alla Provincia e, con spirito di collaborazione, è stato sistemato palazzo San Vincenzo con spese notevoli (4 miliardi delle vecchie lire da parte della sola Provincia), diventato la nuova sede dell’Accademia nel 2004.

Nel frattempo, però, è entrata in vigore una legge del 1999 che, nell’ambito dell’Afam (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale), ha equiparato l’Accademia a livello universitario, con propria personalità giuridica e autonomia statutaria. Da quel momento, dunque, questa fa capo al competente Ministero e non più alla Provincia che, ora cerca di riavere indietro almeno una parte di spese sostenute ma non dovute.