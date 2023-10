La Provincia sott’accusa: "Danni a istituti e studenti"

"Ieri la consigliera provinciale Laura Sestili, delegata all’istruzione, ha di nuovo fatto marcia indietro. Vista l’inaffidabilità della Provincia in diverse analoghe situazioni, però, la preoccupazione è grande". Narciso Ricotta e Graziano Bravi, consiglieri provinciali del Pd, vanno all’attacco di una politica scolastica che a loro avviso crea problemi piuttosto che risolverli. "A Tolentino – evidenziano – la Provincia ha bloccato il trasferimento in centro storico di dieci classi del liceo classico Filelfo, nei locali già predisposti dal Comune. I ragazzi sono rimasti nell’immobile dell’ex Quadrilatero con stanze senza finestre e molto fredde, con orario di lezione ridotto perché costretti a prendere una navetta per raggiungere la sede scolastica, con difficoltà per l’allestimento di laboratori idonei anche agli alunni con disabilità, e senza palestra". Ricotta e Bravi accusano la Provincia di aver tenuto nei confronti del comune di Tolentino un atteggiamento scorretto. "A luglio 2022 ha chiesto al Comune in comodato gratuito i locali dell’ex Orfanotrofio. Il Comune li ha concessi, eseguendo i lavori necessari. A maggio di quest’anno, però, la Provincia ha detto che non gli servivano più, lasciando gli studenti in condizioni disagiate e continuando a pagare ben 120milaeuro di canoni di locazione all’anno". Altra situazione emblematica quella del liceo classico Leopardi di Recanati. "L’istituto - sottolineano i consiglieri Pd - ha avuto un positivo incremento di studenti e, per dare risposta a questa crescita, a luglio scorso sono stati individuati ulteriori spazi didattici nell’edificio che ospitava l’ex Agenzia delle entrate, ai cui proprietari la Provincia ha inviato anche una bozza di contratto di locazione. Nel mese di agosto, però, la Provincia ha cambiato idea, ipotizzando come soluzione un capannone in zona Squartabue, già utilizzato temporaneamente dal comune di Recanati per le scuole medie, distante dal centro cittadino con conseguenti problemi di didattica e logistica. Poi, ma solo fino alla fine dell’anno, ha ripiegato sugli spazi forniti dalla scuola Media Patrizi". "Non soddisfatta di ciò - proseguono - la Provincia fa saltare a Macerata il progetto già condiviso di aggregazione degli istituti Bramante e Pannaggi con l’istituto agrario Garibaldi, cambiando idea e prospettando, a pochi giorni dallo scadere del piano di programmazione della rete scolastica, di aggregare il Pannaggi all’Ipsia Corridoni di Corridonia, sottraendo a Macerata un istituto storico, con disagio per studenti e professori". Ad aggravare la situazione il fatto che tutto questo è avvenuto senza alcun confronto in Consiglio provinciale. "Occorre, pertanto, una politica scolastica più partecipata e coerente, senza continui cambi di direzione che creano gravi danni agli studenti, alle famiglie e agli operatori scolastici", concludono Ricotta e Bravi.