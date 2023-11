La psicologa Moretto risponde ai quesiti dei giovani

Domani alle 18.30, su piattaforma zoom, si svolgerà un incontro proposto dal centro culturale Giacomo Leopardi di Recanati: parteciperà in collegamento dall’Inghilterra, Giovanna Moretto, psicologa dell’età evolutiva (laurea in storia e filosofia, in psicologia, e neuroscienze) la quale risponderà alle domande di alcuni giovani. Il titolo dell’incontro "Se mi aiuti son certa ne verrò fuori", è un verso preso in prestito da una celebre canzone di Battisti Mogol "I giardini di marzo", ed intende riassumere il senso della proposta. Giovanna Moretto lavora a stretto contatto con realtà difficili, quelle di giovani adolescenti che vivono un disagio personale che arriva fino all’autolesionismo.