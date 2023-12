La qualità delle istituzioni pubbliche. Efficienti malgrado la burocrazia

Una burocrazia elefantiaca, ma istituzioni pubbliche che risultano assai più efficienti che altrove. Secondo l’Indice della qualità delle istituzioni pubbliche (IQI) ideato dall’Università degli studi di Napoli Federico II - aggiornato con dati fino al 2019, e che si basa su dati oggettivi e considera i servizi pubblici, l’attività economica territoriale, la giustizia, la corruzione, il livello culturale e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica - la provincia di Macerata si colloca al 18° miglior posto in Italia, salendo di 20 posizioni rispetto al 2009, preceduta dalle province di Ancona (al 12°, rispetto all’11° di dieci anni prima) e Pesaro Urbino (14°, in ascesa di 24 posizioni). Molto più indietro le province di Fermo (55° posto, in ascesa di quattro posizioni) e Ascoli Piceno (56° posto, in calo di una posizione). E’ quanto emerge dalla graduatoria pubblicata dall’Ufficio studi della Cgia in relazione all’impatto della burocrazia sulle imprese.

L’efficienza della pubblica amministrazione è particolarmente importante, visto che si stima che in Italia vi siano circa 160mila norme, di cui poco più di 71mila approvate a livello nazionale e le rimanenti 89mila promulgate dalle Regioni e dagli Enti locali. Un groviglio legislativo dieci volte superiore al numero complessivo, pari a 15.500, di provvedimenti di legge presenti in Francia (7mila), Germania (5.500) e Regno Unito (3mila), che ingessa il funzionamento degli uffici pubblici con ricadute pesantissime per le imprese, specie di piccole dimensioni.

"Secondo stime riferite al 2019 – evidenzia la Cgia - l’espletamento delle procedure amministrative richieste dalle istituzioni pubbliche al sistema delle imprese ha sottratto a queste ultime ben 550 ore di lavoro che, tradotte in euro, equivalgono ad un costo di 103 miliardi, 80 dei quali sulle spalle delle piccole e medie imprese e 23 su quelle delle grandi imprese". Oltre a essere tantissime e in molti casi in contraddizione tra loro, queste leggi sono tendenzialmente scritte male e incomprensibili ai più, per cui applicarle è molto difficile. Avere istituzioni pubbliche che funzionano, dunque, è decisivo. Ma, secondo Cgia, ci sono soluzioni da praticare: diminuire le norme, scriverle meglio, cancellare le sovrapposizioni esistenti tra i vari livelli di governo, semplificare le procedure e introdurre controlli successivi rigidissimi, incentivare il silenzio-assenso, digitalizzare i processi. E, secondo la Cgia, bisogna abolire l’abuso d’ufficio per evitare la "fuga dalla firma" di dirigenti. Le istituzioni pubbliche più efficienti sono quelle nelle province di Trento, Trieste e Treviso; quelle che lo sono meno a Caltanissetta, Crotone e Vibo Valentia.