La quercia che non cresce. Era simbolo della rinascita verde

Doveva essere il simbolo della rinascita verde di Recanati, la Quercus robur messa a dimora con tanto di targa, cerimonia e flash dei fotografi, proprio sotto Villa Colloredo Mels, nell’area verde di via Matteotti. Correva il novembre del 2021, "Giornata nazionale degli alberi". Un’occasione talmente solenne da richiedere la presenza del sindaco Antonio Bravi, dell’assessora Rita Soccio e della presidente del comitato di quartiere di Castelnuovo, Nikla Cingolani. Ad arricchire il tutto, l’artista Massimiliano Orlandoni e Luigi Petruzzellis di Sistema Museo.

Non mancava nulla: discorsi, buone intenzioni e soprattutto una targa commemorativa, come per gli eventi che fanno la storia. La piantumazione fu presentata come un atto visionario: la quercia, spiegavano, "cresce comunemente nelle aree europee continentali ed è in grado di adattarsi a diversi terreni". Bastava leggerlo sulla targa per sentirsi già nel cuore della Foresta Nera. "Si spera – recitava l’epitaffio verde – che trovi anche in questo angolo di città la cura e le condizioni ottimali per crescere". E qui entra in scena la genialità recanatese: a finanziare l’impresa non furono le casse comunali, ma i turisti. Perché la pianta nacque grazie alla vendita dei frammenti di un’opera in ceramica, pezzi staccati da terra e offerti a dieci euro l’uno. Un souvenir ecologico, un puzzle di "cocci" che avrebbe portato alla nascita non di una, ma di più querce e perfino di qualche ginestra leopardiana.

Oggi, a distanza di tempo, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il prato di via Matteotti continua a essere un’area verde senza identità, mentre la pianta "simbolo" appare più vicina a un bonsai rachitico che alla maestosa quercia cantata dai poeti.