La querelle sul biodigestore. Tra ritardi e procedura da rifare c’è mezzo milione già speso

L’archiviazione, da parte della Provincia, della procedura relativa alla modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del biodigestore, avviata su istanza di Cosmari srl nell’autunno 2022, sembra aver chiuso la vicenda. Dietro al silenzio apparente, però, c’è una certa agitazione, visto che con questa decisione la responsabilità di quanto accaduto è stata scaricata su Cosmari, colpevole di non aver presentato nei tempi previsti la documentazione integrativa richiesta. Logica vuole che Cosmari, a meno di ammettere la colpa, dovrebbe impugnare il provvedimento della Provincia, facendo ricorso al Tar. Il neo presidente, Paolo Gattafoni, ha già detto che, a questo proposito, intende attenersi alle indicazioni che riceverà dall’assemblea dei soci. Quest’ultima, però, si trova in una situazione scomoda, visto che se deciderà di non fare ricorso subirà lo schiaffo ricevuto e smentirà se stessa, tenuto conto che dal 2018 in poi, l’impianto di biodigestione è stato previsto nel piano d’ambito e sempre inserito nei bilanci della società tra gli investimenti strategici da realizzare. Una linea condivisa, visto che gli atti relativi sono stati sempre approvati all’unanimità. E c’è un altro elemento, tutt’altro che trascurabile: oltre ad aver perso due anni di tempo, per la progettazione Cosmari ha speso circa 500mila euro che rischiano di essere stati buttati al vento. La determina con cui è stata disposta l’archiviazione è chiara: "A seguito di tale mancato rispetto di termini perentori, l’istanza deve pertanto intendersi ritirata, con la conseguente obbligatoria archiviazione del procedimento amministrativo da parte di questa autorità competente". Ma c’è dell’altro. Questa è la motivazione principale, ma "possono anche aggiungersi una serie di considerazioni di merito che attengono al contenuto degli elaborati e della documentazione prodotti da Cosmari". Per quanto riguarda i tempi, a fronte della richiesta di proroga di Cosmari (avanzata il 29 aprile 2023) per produrre la documentazione integrativa richiesta il 3 aprile, la Provincia, l’ha accolta (5 maggio) concedendo ulteriori 180 giorni di tempo dal termine pregresso, sospendendo il procedimento fino al 30 novembre 2023, una data che va già oltre i 180 giorni. Resta il fatto che Cosmari il 30 novembre ha preannunciato l’invio della documentazione, trasmessa nei primi giorni di dicembre. Il superamento dei termini, dunque, c’è stato, ma forse non solo per responsabilità di Cosmari. Nello stesso tempo, fa pensare il fatto che ci si sia accorti di questo problema solo otto mesi dopo e tre conferenze dei servizi "decisorie", in virtù del parere depositato dalla legale della Fondazione Giustinani Bandini. Rispetto alle contestazioni inerenti agli elaborati, poi, i progettisti non l’hanno presa bene: non è escluso che qualcuno possa adire le vie legali. Intanto i Comuni stanno aggiornando al rialzo le tariffe Tari.