"La questione parcheggi non è affatto risolta"

"La politica locale deve essere vicina ai cittadini. La questione dei parcheggi in centro storico non è stata risolta, quelli che ci sono stati dati non sono funzionali, e gli stalli su su corso Matteotti ci sono per noi già da tre anni". Ugo Barbi, residente in galleria del commercio e membro del consiglio di quartiere del centro storico, è deluso dall’amministrazione cittadina, che "non ascolta assolutamente quanto la cittadinanza chiede. I consigli di quartiere sono stati creati da questa giunta, ma la nostra esigenza di avere parcheggi in piazza della Libertà non è stata ascoltata. Manderò domani una lettera di dimissione dal consiglio di quartiere di cui sono parte". Barbi spiega che "il parcheggio Garibaldi e il Paladini, dello Sferisterio, per noi non sono affatto funzionali. Gli amministratori che abbiamo eletto dovrebbero esserci vicini. È un controsenso che in centro possa parcheggiare chi viene in città per un’ora e non chi è residente".

L’ultima delibera del Comune autorizzava infatti i residenti del centro storico a parcheggiare in corso Matteotti, al Paladini e al Garibaldi, ma Barbi lamenta che "i lavori andavano scansionati meglio nel tempo, sono stati fatti in un tempo troppo stretto. Qualcuno obietterebbe che i fondi europei hanno una scadenza, ma come scadono per Macerata lo fanno per tutta Italia, e non mi sembra altrove ci sia questa problematica, almeno non così evidente". Barbi è però anche propositivo, evidenziando che "quando in città ci sono eventi il centro storico si riempie, e l’atmosfera si fa splendida. Eventi come i mercatini francesi o gli aperitivi europei portano gente e fermento. Io proporrei - aggiunge - di organizzare degli aperitivi regionali, per far conoscere le tipicità di tutte le regioni italiane. Rafforzerei poi le collaborazioni tra Comune e università". "Quando invece in città non ci sono eventi, il centro si spegne, e ne sono dispiaciuto. Continuo a proporre, per questo momento dove i cantieri sono numerosi e i parcheggi per residenti pochi, di aprire alla possibilità di farci parcheggiare in piazza della Libertà. La nostra politica rifletta, ci dia ascolto", conclude Barbi.

Lorenzo Fava