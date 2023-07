La quinta B dell’Itc Corridoni a tavola 49 anni dopo la maturità

Ha giocato d’anticipo la VªB dello storico Itc Corridoni. Ha deciso di festeggiare il mezzo secolo dal diploma un anno prima, cioè 49 anni dopo gli esami di maturità che sicuramente erano più severi di oggi. Nella storia dell’Itc i ragionieri sono stati l’esercito contabile e il nerbo delle imprese artigiane, piccole, medie e grandi del nostro comprensorio e delle Marche dagli anni Settanta in poi. La VªB ha confermato la regola. Gli ex ragazzi si sono felicemente ritrovati in un ristorante nei pressi del lungomare Sud, altezza di via Santorre di Santarosa per un "amarcord" unico. Questi i nomi dei partecipanti: Angelo Serenelli, Ubaldo Torresi, Lamberto Giuggioloni, Attilio Raffaeli, Alberto Macellari, Patrizio Nebbia, Stefano Scarpa, Adolfo Recchioni, Nicola Gattafoni, Franco Santini, Giovanni Tassetti, Roberto Paolucci, Lucio Panichelli, Pietro Recchi, Gianfranco Copponi, Valentino Casagrande e Piero Scoponi.

Ennio Ercoli