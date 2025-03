La quinta della primaria Gigli vince il premio Carlo Urbani

Martedì si è celebrata ad Ancona la Giornata regionale dedicata a Carlo Urbani, il medico marchigiano di Castelplanio che ha dato la sua vita nella lotta alla Sars. È stata la classe quinta C della scuola primaria "B. Gigli" ad ottenere il primo posto al concorso "Premio giornalistico" a lui dedicato. Gli alunni hanno avuto l’occasione di presentare l’elaborato vincitore: una pagina di giornale, con un acrostico scritto a più mani ispirato a "Il diritto al cibo" e disegni legati allo spreco alimentare, alle differenze tra i paesi ricchi e poveri, al cibo come condivisione e conoscenza dell’altro, come lo stesso Carlo Urbani sperimentò durante i suoi lunghi viaggi. Alla fine del loro intervento, gli alunni della classe quinta hanno espresso il loro desiderio affinché le giovani generazioni siano sempre curiose, imparino ad amare il prossimo e ad aprirsi all’altro.

La cerimonia di premiazione si è tenuto nell’ambito dell’Assemblea legislativa regionale in cui sono intervenute diverse autorità, tra cui il presidente del Consiglio Regionale, il sindaco di Castelplanio, il presidente del Museo Carlo Urbani e Luca Urbani.