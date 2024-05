La rabbia degli operatori balneari: "Ormai viviamo alla giornata"

"Si parla tanto della Bolkestein, ma nessuno sa realmente nulla. A questo punto speriamo che entro maggio la premier Meloni ci dica qualcosa di definitivo, anche perché siamo stanchi, esausti e viviamo ormai alla giornata, malgrado ogni volta ci rimbocchiamo le maniche". In questo modo Diego Scalabroni, titolare dello chalet Il Faro a Porto Recanati, commenta la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha revocato fa la proroga sulla direttiva europea Bolkestien, dando così il via alle gare pubbliche per le concessioni demaniali. "La situazione è davvero incasinata – ammette Scalabroni –. Noi siamo delle attività e dobbiamo pianificare gli investimenti per essere competitivi. Basti pensare che la stagione è già iniziata e mercoledì abbiamo aperto il balneare, facendo le prime assunzioni in vista dell’estate. Almeno in linea teorica, non dovremmo avere problemi a lavorare per questa estate. Infatti, la legge Draghi prevedeva un anno di proroga, fino a dicembre 2024, per quei Comuni che si trovavano in difficoltà ad avviare le procedure per le gare demaniali, tra cui Porto Recanati. Di sicuro non aiuta la situazione di conflitto tra il Consiglio di Stato e l’attuale governo. Servono risposte concrete, dal 2009 che si va avanti a proroghe". Gli fa eco Giuseppe Carbone, storico presidente dell’Associazione Balneari di Porto Potenza, che non riesce a nascondere il proprio sconforto. "Letteralmente non sappiamo che pesci prendere – dice Carbone –. La stagione turistica è iniziata e non si sa che fare. In primis non conosciamo nemmeno quando le gare saranno aperte e se il gestore uscente potrà partecipare. Sono deluso dai politici, qui la gente sta perdendo il lavoro e nessuno si indigna. Noi siamo intenzionati ad aprire lo stesso per l’estate, sebbene non è neanche chiaro se gli stabilimenti siano oggi a norma di legge o no. Aspettiamo con i sindacati di vedere come muoverci, e se fare ricorso con i nostri legali. A breve ci incontreremo tra colleghi".

Giorgio Giannaccini