La rabbia di De Padova: "Centro da rilanciare e violenza sulle donne, maggioranza sorda"

"Grido d’aiuto delle donne vittime di violenza e morìa di attività commerciali, specie del centro storico, niente di tutto ciò è stato ascoltato dalla sorda maggioranza di questa amministrazione, mettendo addirittura in discussione un punto che fa parte del programma elettorale. L’amministrazione mette in discussione se stessa. È un’indecenza. Le risposte delle consigliere sono accuse verso la sottoscritta che ha dichiarato apertamente di voler votare secondo coscienza, questo non me lo toglieranno mai, non è che aggredendomi la cosa cambia". È lo sfogo di della consigliera di maggioranza Sabrina De Padova, lista civica Parcaroli, dopo il Consiglio del 31 ottobre in cui gli odg da lei presentati "non sono stati approvati dalla maggioranza". Il primo "è un invito al Ministero a potenziare i programmi scolastici con argomenti che vertono sulla discriminazione di genere". Riguardo il centro storico, "basta inoltrarsi oltre i cancelli e notiamo una pescheria sulla sinistra che chiuderà poiché il centro è vuoto, non ci sono clienti, e più volte una delle titolari si è lamentata della mancanza di convenzioni per i commercianti per i parcheggi e che l’Apm ha aumentato le tariffe – prosegue De Padova, che cita anche la chiusura di Calzedonia in via Lauri –. Il centro è diventato un cimitero di negozi". Con il suo odg, quindi, De Padova proponeva di "mettere in atto strategie adeguate, avanzando proposte e creando un tavolo di confronto". Tra le possibili iniziative, l’introduzione di una card universitaria (convenzioni e agevolazioni per gli studenti), agevolare gli spostamenti, prevedere parcheggi convenzionati per chi ha un negozio, attivare convenzioni a favore sia degli anziani che delle famiglie con Isee basso con i ristoranti, ma anche a favore degli univesitari, prevedere "somme da destinare alle voci Sviluppo economico e competitivtà per i negozi del centro, promuovere finanziamenti per incentivare chi apre nuove attività, prevedere piani di sussidi, sgravi fiscali, aiuti con finanziamenti a supporto dei commercianti del centro che evidenziano un calo del fatturato". Nella seduta del 31, è stato comunicato "che tutti i punti proposti non erano attuabili, è stato anche contestato un punto dell’odg da parte sia dall’assessore Caldarelli che da parte della consigliera Antolini. Questo punto doveva essere approvato: concretizzare l’obiettivo di rendere il ‘centro un’entità costantemente viva e conosciuta da tutti, per la dinamicità delle iniziative in programma, rendendo noto con un anno di anticipo il calendario degli eventi, permettendo agli investitori di avviare attività commerciali che possano favorire una presenza più costante di pubblico per le vie si centrali della città’. Non è possibile che non vengano approvati i punti del programma elettorale. L’amministrazione smentisce se stessa: non rispetta neanche il proprio programma elettorale, non c’è una progettazione annuale".

Poi, "il presidente del Consiglio non mi ha dato la possibilità di rispondere ulteriormente all’odg né di difendermi dai continui attacchi delle consigliere, vorrei comunicare all’amministrazione che anche nel Comune di Macerata ci dovrebbe essere la ‘ libertà di mandato’ per i consiglieri comunali eletti. La sottoscritta ha condiviso gli odg con l’assessore di riferimento e ’cercato un dialogo’ con gli stessi, penso di non essere tenuta a fare altro. Le pretese e le continue accuse durante il Consiglio sono dovute al non volermi conformare alla massa. Visto che faccio parte di una civica per cui sono stata votata, ho sempre sostenuto sin dai primi giorni che se una proposta non la condivido mi astengo".