"La raccolta dei pannolini sarà porta a porta"

di Francesco Rossetti

Niente più contenitori per i pannolini: dal primo marzo saranno sostituiti dalla raccolta porta a porta. Via anche 280 bidoni gialli per l’indifferenziata. Sono le novità emerse nel corso di una conferenza stampa che si è svolta ieri mattina a palazzo Sforza, alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, dall’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni, del direttore del Cosmari Brigitte Pellei con il presidente facente funzioni Giuseppe Giampaoli. "Ci siamo accorti che il cassonetto giallo per i pannoloni era diventato ricettacolo di altri rifiuti – ha spiegato l’assessore Cognigni –, così, in accordo con il Cosmari, abbiamo deciso di eliminarlo nel centro urbano. Tra un anno circa il Cosmari avrà a disposizione un moderno macchinario per lo smaltimento dei pannolini, dunque servirà fare attenzione che in quell’impianto confluirà soltanto spazzatura di un certo tipo". Per i pannolini, ecco il sacchetto di colore rosso, che verrà ritirato il lunedì, il giovedì e il sabato dalle 7 alle 8.30, escluse le zone rurali, dove il bidone giallo rimarrà. "Per comunicare questo cambiamento – ha proseguito Cognigni – saranno installati degli appositi cartelloni in giro per la città e ci sarà anche uno stand informativo sabato 25, in corso Umberto I, dalle 9.30 alle 10.30". L’amministratore ha poi posto l’accento sui dati della raccolta differenziata, con Civitanova al 71,25% di rifiuti recuperati, sotto la media dei comuni del Maceratese. "Non si può certo paragonare la situazione della nostra città con quella di altri centri più piccoli. Qui ci sono due zone industriali. Ma è vero che c’è tanto lavoro ancora da fare, sono sincero. Dobbiamo cercare di abbassare l’indifferenziata: per questo abbiamo già eliminato due centri di raccolta nella zona commerciale Aurora e ora tutti i cassonetti gialli per l’indifferenziata dai centri di raccolta, cioè quelle aree destinate ai ristoratori ma dove troppo spesso i cittadini comuni buttano di tutto e gli operatori faticano a lavorare. Per combattere il conferimento errato – ha concluso – si valuta anche l’introduzione di ispettori ambientali che, in borghese, controlleranno chi non rispetta le regole". A dimostrazione di ciò, un operatore presente alla conferenza ha spiegato che purtroppo i ‘furbetti’ non mancano: "éroprio stamani (ieri, ndr) ne abbiamo beccato uno", ha detto l’uomo. La raccolta differenziata è attiva il lunedì per i sacchetti giallo e rosso, il martedì per l’azzurro, il mercoledì per la carta, giovedì il rosso, venerdì l’azzurro e sabato il rosso.