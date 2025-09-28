La raccolta delle olive: "Un’annata mediocre". Ma il prezzo è stabile

"Un’annata mediocre", dicono i produttori della provincia. Sicuramente più povera del 2024, che era stata eccezionale per quantità e qualità dell’olio. "È il classico anno "di scarica" – esordisce il direttore di Coldiretti Macerata David Donninelli - con un calo di produzione tra il 15 e il 30%, con picchi fino al 40-50%". In natura, a una stagione di abbondanza segue una di scarsità, influenzata da fattori come temperature estreme o presenza di parassiti quali la mosca dell’olivo. "Le piogge di fine agosto e il caldo umido hanno favorito il proliferare della mosca – aggiunge –. Questo ha comportato un anticipo della raccolta delle olive per salvare il prodotto, contenere i danni e preservare la qualità dell’olio". Gran parte degli agricoltori darà il via alla stagione già dalla settimana che sta per iniziare. "L’insetto ha colpito a macchia di leopardo - precisa Donninelli -. Laddove gli agricoltori si sono avvalsi, ad esempio, dell’assistenza tecnica di Aprol Marche (associazione olivicola marchigiana, in seno a Coldiretti), la situazione è stata tenuta più sotto controllo; bisogna seguire infatti un protocollo specifico con prodotti naturali. Per scoprire la qualità dell’olio bisognerà aspettare l’inizio della campagna olearia. Però, nonostante la minor resa, sarà comunque a disposizione dei consumatori, non mancherà. I prezzi sono in linea con quelli dell’anno scorso: tra i 13 e i 17 euro al litro". Coldiretti raccomanda sempre di fare attenzione all’etichetta, consigliando di comprare direttamente dai produttori olivicoli e nei frantoi del territorio, sia per una maggiore sicurezza che per sostenere dal punto di vista economico e occupazionale la filiera. Variabili climatiche e minacce fitosanitarie fanno ipotizzare a Luigi Sopranzetti -al timone di un oleificio e un’azienda agricola che portano il suo nome, a Cingoli - una produzione dimezzata se paragonata all’anno scorso. "Un’annata d’oro come quella del 2024 capita una volta ogni dieci anni – afferma Sopranzetti –. Il problema ora è rappresentato soprattutto dalla mosca. Fino a metà estate c’erano ancora tutti i presupposti per una buona raccolta; dopo però, con il sopraggiungere delle piogge, la situazione è cambiata. Il clima umido e mite favorisce gli attacchi". Anche lui ha dovuto anticipare la raccolta delle olive. "Venti anni fa non si iniziava prima di novembre – ricorda –, ora si parte più di un mese prima. Gli eventi climatici estremi incidono sulla natura, le piante sono in stress idrico". Ha mantenuto comunque il prezzo dell’anno scorso, 13 euro a litro. E poi c’è il solito problema della carenza di manodopera. "Per tamponare - dichiara - procediamo con la raccolta meccanizzata tramite macchine, gli scuotitori. La nostra è un’azienda familiare, per cui ci arrangiamo tra di noi, io, mia moglie e nostro figlio. Al frantoio c’è un operaio stagionale. A parte qualche pensionato sulla sessantina, si fa fatica a trovare personale. E per assumere giovani immigrati la burocrazia è troppo lunga, va snellita. Altrimenti il problema delle maestranze resta". Infine una riflessione sul principale concorrente nella grande distribuzione: l’olio spagnolo. "I prezzi bassi sono dovuti al fatto che là ci sono uliveti superintensivi – conclude -, ma la qualità è completamente diversa dalla nostra, molto più bassa".