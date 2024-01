La raccolta differenziata non decolla: novembre chiuso al 72%

Raccolta differenziata, anche nel 2023 Civitanova rischia di chiudere sotto al 73%. I dati di dicembre non sono stati ancora sfornati dal Cosmari e allora è possibile fare delle proiezioni sui numeri registrati fino al novembre 2023, che vedono la quota annuale ferma al 72,06%. Salvo la parentesi del 2020, anno Covid, Civitanova il 73% non lo ha raggiunto mai e resta lontana da Macerata, che a novembre invece ha superato la soglia del 75% (75.09). Nel capoluogo si differenzia di più, ma Civitanova è la città della provincia al top nella produzione dei rifiuti, ben 23.883.000 chilogrammi, dei quali 17.209.906 recuperati e 6.673.400 mandati in discarica allo smaltimento. A Macerata di rifiuti, nei primi undici mesi dell’anno, ne sono stati hanno prodotti 17.672 tonnellate, ma sotto lo Sferisterio smaltiscono di più e meglio. Risultato è che a Civitanova la produzione pro capite di rifiuti è di 563 kg l’anno rispetto a quella del capoluogo che è invece di 435 kg. Sono numeri che, alla fine, si tradurranno in aumenti in bolletta, sia per il 2024 che per il 2025, perché a Civitanova in questo biennio la tassa rifiuti aumenterà del 18%. Un effetto causato dall’annoso stallo nell’assemblea del Cosmari, dove presidente della provincia e sindaci dei comuni del maceratese non sono riusciti a indicare e realizzare sul territorio provinciale una nuova discarica per evitare lo smaltimento dei rifiuti fuori provincia, scelta oggi obbligata e che comporta spese molto più alte rispetto a quelli in house. I maggior costi ricadranno sui cittadini: 9% in più nel 2024 e un ulteriore 9% nel 2025. L’amministrazione, nonostante abbia approvato il bilancio preventivo, non ha ancora deliberato l’aumento della Tari né deciso come verrà applicato, se spalmato sugli acconti o a saldo della tassa a fine anno.