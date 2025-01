La Radiologia si rinforza. Arriva un nuovo tecnico

È in arrivo un nuovo tecnico nella Radiologia di Recanati dopo l’installazione, avvenuta nel luglio scorso, della nuova Tac a 128 strati. Lo ha annunciato Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità della Regione. La disponibilità di un nuovo tecnico di radiologia rappresenta una risposta alle crescenti esigenze della radiologia territoriale, soprattutto in relazione alla domanda di esami diagnostici. In un incontro recente, Saltamartini ha evidenziato l’importanza della Tac per velocizzare le diagnosi sottolineando, però, che la disponibilità di risorse umane rimane un fattore critico. Un altro tema centrale, affrontato dall’assessore, è stato il progetto della Casa di Comunità di Recanati che dovrà essere eretta sulla demolizione, completata prima di Natale, della vecchia sede della direzione sanitaria. Saltamartini ha ribadito che il completamento della struttura è previsto per il 2025, ma ha anche affrontato le difficoltà legate all’aumento dei costi dei materiali che ha causato un disavanzo di circa 300 mila euro. Nonostante ciò, l’assessore ha rassicurato i cittadini affermando che la Regione ha le risorse per coprire questo gap e che i lavori proseguiranno senza interruzioni, smentendo in questo modo voci che parlavano di un’opera che si sarebbe fermata a metà. La Casa di Comunità, infatti, s’inserisce in un piano di potenziamento della sanità di prossimità, volto a rafforzare i servizi sanitari sul territorio per evitare il congestionamento degli ospedali maggiori e garantire un servizio continuativo a Recanati e nelle zone limitrofe. Saltamartini ha sottolineato la centralità degli ospedali territoriali: Recanati, come altre località della provincia, avrà un ospedale di comunità che offrirà servizi di base, tra cui ambulatori e assistenza da parte di medici di famiglia, con turni attivi 7 giorni su 7. Il progetto rientra in un piano più ampio che ha previsto la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale con tre ospedali per acuti a Civitanova, Macerata e San Severino Marche. Il piano di potenziamento non riguarda solo la Radiologia e la Casa di Comunità, ma prevede anche una maggiore disponibilità di posti letto per le cure post-acuzie, tossicodipendenze e demenza, in modo da rispondere a tutte le necessità della popolazione.

Asterio Tubaldi