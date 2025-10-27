La Rata sbaglia e paga . I dorici se la godono

MACERATESE

1

ANCONA

5

MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardi; Ciattaglia, Mastrippolito, Lucero, Perini; Ruani (7’ st Nasic), Ambrogi; Marras, Gagliardi, Neglia (36’ st Sabattini); Osorio (36’ st Cirulli). A disp.: Cusin, Sciarra, Vanzan, Morganti, Papa, Lorenzi). All. Possanzini.

ANCONA (4-2-3-1): Salvati; De Luca, Bonaccorsi (36’ st Petito), Rovinelli, Calisto (43’ st Sparandeo); Miola (41’ st Proromo), Gerbaudo; Zini (45’ st Mancino), Meola (17’ st Attasi), Pecci; Cericola. A disp.: Mengucci, Giordani, Plini, Di Blasio. All. Maurizi.

Arbitro: Palmieri di Avellino.

Reti: 9’ Miola, 43’ Gagliardi, 2’ st Rovinelli, 23’ st Attasi, 31’ st Rovinelli, 32’ st Zini. Note – 2.448 spettattori, di cui 500 ospiti. Ammoniti: Ruani, Ambrogi, Lucero, Meola, Attasi.

L’Ancona rifila cinque schiaffi a una Maceratese svagata, arruffona e imbrigliata dagli avversari che si dimostrano superiori, concreti e umili. Il momentaneo pareggio a fine primo tempo è un fuoco di paglia perché nella ripresa c’è una sola squadra in campo che sfrutta ogni errore e distrazione dei locali che non danno alcun segnale di reazione. Una sconfitta, la sesta, che suona come un altro campanello d’allarme perché per salvarsi è indispensabile quel carattere che oggi è totalmente mancato, oltre ai problemi di una difesa che soffre nel gioco aereo. La curva Just omaggia a un anno dalla scomparsa lo storico tifoso Stefano Tognetti con uno striscione che prende tutto il settore. L’Ancona fa subito registrare un maggior predominio territoriale e al 9’ Miola insacca sfruttando una deviazione della difesa sul tiro di Cericola. Gli ospiti pressano alto e i biancorossi fanno fatica a superare il centrocampo e di conseguenza a rendersi pericolosi. L’Ancona fa valere la maggiore fisicità, ma non si rende pericolosa dalle parti di Gagliardini. Nel finale di tempo la gara s’accende quando Cericola (38’) calcia di prima intenzione da dentro l’area, Gagliardini miracoleggia neutralizzando il tentativo. Al 40’ il primo tentativo della Maceratese, il tiro di Neglia non impensierisce il portiere. Ancona pericolosa (43’) ancora una volta con Cericola che colpisce la parte esterna del palo. La Maceratese cambia registro abbandonando il gioco fatto di passaggi: lancio lungo per Osorio (43’) che lavora un bel pallone, entra in area, alza la testa e passa indietro per Gagliardi che calcia sotto la traversa. E’ il pareggio e le squadre vanno negli spogliatoi.

Si riparte. E l’Ancona si porta subito in vantaggio: punizione di Gerbaudo e palla al centro dove Rovinelli (2’) stacca di testa mandando il pallone in fondo alla rete. Al 10’ Gagliardi non aggancia in area e la palla finisce tra le mani del portiere. Errata uscita dal basso della Maceratese, l’Ancona recupera la palla e triplica con Attasi (23’) il cui tiro s’insacca a fil di palo. Al 28’ riparte l’Ancona con Pecci il cui tiro è neutralizzato da Gagliardini. Al 32’ su azione di corner l’Ancona segna il quarto gol con Rovinelli e un minuto dopo ci pensa Zini a segnare la quinta rete che manda la gara ai titoli di coda con molti tifosi locali che lasciano lo stadio. È invece festa nella gradinata dei tifosi dell’Ancona per la prova di forza della squadra.

Lorenzo Monachesi