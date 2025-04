"La realtà delle bande giovanili", sala gremita per l’appuntamento

Convegno sul disagio giovanile promosso da Vince Civitanova, una iniziativa molto partecipata in sala consiliare. Si è parlato sul tema "Sotto la superficie – La realtà delle bande giovanili a Civitanova" e a dialogare c’erano Andrea Foglia, coordinatore del tavolo per la salute delle nuove generazioni del Comune di Civitanova, e Katia Marilungo, psicologa, psicoterapeuta e membro del tavolo tecnico, con oltre vent’anni di esperienza professionale proprio a Civitanova. L’evento si è sviluppato in forma di talk, con domande ai relatori su vari aspetti del fenomeno: l’età più a rischio, i segnali precoci, il ruolo delle famiglie, della scuola, dei social e della comunità educante. "Abbiamo scelto questo tema mesi fa – commentano i referenti della lista civica Vince Civitanova –, consapevoli che la vera politica è quella che ascolta e si confronta. La sala piena ci ha confermato che c’era un bisogno diffuso di parlarne. Questo è solo il primo passo: vogliamo continuare a costruire momenti di dialogo su temi concreti, vicini alla vita reale delle persone".