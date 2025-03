La Recanatese ci spera. Castelfidardo non molla

castelfidardo

: Munari, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Costanzi (39’ pt Caprari), Miotto, Braconi (42’ st Ausili), Cotugno (21’ st Fossi), Nanapere. Panchina: Elezaj, Garbattini, Carano, Baldini, Dovhanyk, Madonna, Caprari. All. Giuliodori.

RECANATESE: Del Bello, Mordini, Alfieri, Ferrante E., Cusumano (1’ st Masi), Zini, Ferrante D., Pierfederici (42’ st Valleja), Raparo (14’ st Giandonato), Pepa (34’ st Pesaresi), Bellusci. Panchina: Mascolo, Bruzzeschese, Marchegiani, Ghergo. All. Bilò.

Arbitro: Soffiotti di Como

Reti: 7’ pt Ferrante D., 29’ pt Braconi. Note: espulso al 33’ pt Nanapere per doppia ammonizione. Ammoniti: Alfieri, Bellusci, Morganti.

Un punto a testa tra il Castelfidardo - che gioca per quasi un tempo e mezzo in dieci - e Recanatese. Importante per entrambe per muovere la classifica e avvicinare l’obiettivo della salvezza. Due squadre che non si presentano al meglio. Nei locali, reduci da due sconfitte, Baldini non al massimo della forma è in panchina.

La Recanatese deve fare a meno, invece, oltre che di D’Angelo squalificato anche di Spagna e di Canonici con guai fisici.

Nonostante tutto sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio dopo una manciata di minuti. È al 7’ che Mordini da sinistra serve Daniel Ferrante che di sinistro da dentro l’area batte Munari per il vantaggio della Recanatese. Buona la partenza per gli ospiti, sulle ali dell’entusiasmo dopo aver trovato il gol, con un Castelfidardo invece apparso timido in questo inizio di match e che va sotto, sempre nel primo tempo, come contro Civitanovese e Atletico Ascoli. Ma stavolta non finirà come nelle precedenti uscite. I biancoverdi reagiscono. Al 20’ Cotugno alza troppo la mira. Al 25’ Miotto da buona posizione non riesce a concludere, il più lesto è Cotugno, ma anche in questa occasione la mira non è delle migliori.

Al 29’ arriva il pareggio dei locali. Fabbri si libera di tre difensori e dalla sinistra crossa per Braconi che non può sbagliare per il gol del pareggio. Al 32’ ancora Fabbri, uno dei migliori dei padroni di casa, ma il suo sinistro è troppo centrale, Del Bello para. Al 33’ l’episodio che cambia la sfida con la seconda ammonizione per Nanapere per un presunto fallo di reazione dopo aver subito fallo da parte di Cusimano. Castelfidardo in dieci uomini, ma che comunque riesce a tenere bene il campo nonostante l’uomo in meno.

La Recanatese prova a fare la partita, Pepa a inizio ripresa tenta il tiro, alto. Poi è Giandonato, appena entrato, con un tiro dalla distanza a impegnare Munari, come Mordini poco dopo. Un paio di azioni di marca fidardense con Braconi e Fabbri, ma Del Bello non si fa sorprendere. Poi gli ospiti reclamano un rigore, invano, per un presunto intervento falloso su Daniel Ferrante. Finisce 1-1.