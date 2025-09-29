La Recanatese si fa male da sola. Primi tre punti per il San Marino

Recanatese 0 San Marino 2

RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Giusti, Cocino, Fiumanò, Mordini; Carano (15’st Domizi), Ferro; Re (32’pt Fioravanti), Ciccanti (15’st Di Francesco), Capanni (32’st Pierfederici); D’Angelo (1’st Lovotti). A disp. Paoltroni, Morichetta, Gori, Pesaresi. All. Savini.

SAN MARINO: Meli; Stickler (22’st Provazza), Lecchi (43’st D’Antona); Tosi (15’st Brighi), Agustin Alè, Pericolini; Useini, Maimone (1’st Gulinatti), Babbi (34’st Giacomini), Visconti, Gasperoni. A disp. Dighionno, Golfarelli, Menini, Merlonghi. All. Malgrati.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale.

Reti: 10’ st Visconti, 33’ Babbi.

Note: spettatori circa 300. Ammoniti Maimone, Cocino, Gulinatti. Espulso al 31’pt Zagaglia.

Sconfitta sanguinosa della Recanatese che si fa male da sola regalando al San Marino la superiorità numerica per oltre un’ora, con gli ospiti che ringraziano e muovono finalmente la classifica. Non è stato però solo l’episodio a fare la differenza: la prestazione complessiva dei giallorossi è stata deludente, sia sotto l’aspetto tecnico che per l’atteggiamento, quasi rassegnato. Aggravante ulteriore il fatto che l’avversario è apparso di livello modesto e con il morale condizionato dalle quattro sconfitte iniziali ma, pian piano, si è rivitalizzato. Savini mischia un po’ le carte dando fiducia sulla mediana a Carano, mentre il trequartista è Ciccanti dietro D’Angelo, punta centrale. L’inerzia è, in avvio, tutta dei giallorossi che creano occasioni con Re e con Capanni. Poco dopo la mezz’ora, la svolta: la Recanatese perde palla sulla trequarti, ripartenza dei "titani" con Zagaglia che, scelleratamente, stende Babbi (foto) e becca il sacrosanto rosso diretto. Esce il malconcio Re per Fioravanti e la musica cambia. Sventola di Visconti al 38’ con Fioravanti abile a smanacciare. Al 42’ Lecchi colpisce da due passi la traversa, Babbi clamorosamente non riesce a spingere in rete. Il San Marino il gol lo trova al 10’ con un’azione insistita di Stickler, il varco buono, dopo un rimpallo, è per Visconti che insacca. La gara si trascina senza sussulti: Babbi al 28’ grazia la retroguardia di casa troppo molle nell’ennesimo disimpegno azzardato. Game over al 32’ su ripartenza di Provazza, appoggio per Gasperoni che trova Babbi liberissimo e stavolta il centravanti non può sbagliare. La classifica della Recanatese peggiora sensibilmente e il calendario di ottobre fa tremare i polsi. Basta e avanza per far suonare tutti i campanelli di allarme.

Andrea Verdolini