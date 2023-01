La Recanatese torna al Tubaldi, cambia la viabilità: ecco i divieti

Domani si gioca al Tubaldi e la Recanatese sarà impegnata alle 17.30 contro la Carrarese. Mentre i giocatori si allenano, ufficio tecnico e polizia municipale sono impegnati a definire la viabilità della zona in previsione dell’arrivo di numerosi tifosi. Già dalle 14 e sino alle 19.30 scatterà il divieto di sosta con rimozione per ogni veicolo in entrambi i piani del parcheggio multipiano posto di fronte al Liceo Scientifico, in via Aldo Moro di fronte alla scuola, in via Vuoli, in via Moretti e nell’area antistante lo stadio stesso. Interdetta la sosta anche in alcune aree nei pressi del Palasport eccetto per i tifosi ospiti. Scatta, naturalmente, anche il divieto di transito dalle 15.30 e sino alle 19,30 da via Del Mare a via Brodolini, in via Fratelli Farina sino a via Gherarducci e in via Nazario Sauro dalla rotonda Zandri alla Rotonda Itis, e in via Aldo Moro. Possono transitare solo i residenti e i clienti degli esercizi pubblici presenti oltre, naturalmente, in via Fratelli Farina (con ingresso da rotatoria Zandri) i tifosi ospiti che dovranno raggiungere i parcheggi loro assegnati. Per i tifosi della Recanatese la via consentita per arrivare allo stadio è via Aldo Moro dove dalle 15.30 alle 19.30, e comunque sino al deflusso degli spettatori dall’area stadio, è istituto il senso unico di marcia direzione Villa Teresa. Attenzione, infine: dalle 15.30 alle 19.30 i tifosi locali potranno parcheggiare solo sul lato sinistro della strada. A far rispettare le norme, oltre alla polizia locale, ci saranno il gruppo comunale di Protezione civile e l’Associazione nazionale carabinieri.