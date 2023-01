La Recanatese vince e convince, ma i residenti protestano per la viabilità

I residenti di via Moretti e via Vogel sono in rivolta: la chiusura della viabilità nelle due vie, in concomitanza della partita di calcio della Recanatese, nel vicino stadio Nicola Tubaldi, crea, ogni volta, un caos indescrivibile con i cittadini che fanno fatica a rientrare persino nelle proprie abitazioni. I residenti hanno chiesto un incontro con il sindaco Antonio Bravi e l’assessore alla Viabilità Mirco Scorcelli per trovare una soluzione al grave problema delle numerose vie in cui è impedito l’accesso nelle ore precedenti e in quelle immediatamente successive al mach sportivo. La viabilità stravolta in concomitanza degli eventi sportivi non risparmia neppure i residenti di altre via, fra cui via Aldo Moro, via Presutti e via Fratelli Farina. Domenica, nel match vinto 4-2 dalla Recanatese contro la Carrarese, si sono visti, infine, alcuni cittadini fuori dallo Stadio proprio, in via Presutti, dove la mancanza, per alcuni metri, di un telo verde di protezione sulla recinzione esterna alla struttura sportiva permetteva loro di vedere la partita senza pagare il biglietto d’ingresso. D’altra parte i tifosi erano liberamente in un luogo pubblico, se poi gli organizzatori non hanno trovato ancora il tempo per terminare l’opera di protezione questo è un problema che riguarda solo la società che sicuramente vi porrà rimedio già per il prossimo incontro casalingo, in programma domenica 22 alle 14.30 contro il San Donato Tavarnelle.