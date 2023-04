La redazione sempre sul pezzo "Non solo interviste e servizi"

Il giornale scolastico "SanzioInForma" prosegue le attività con vecchi e nuovi "giornalisti in erba", alunni delle classi terze, seconde e prime della scuola. La redazione dà la possibilità di comunicare le proprie passioni, emozioni e opinioni, e di far conoscere anche fuori dalla scuola le esperienze educative e didattiche. Molto formative sono anche le attività svolte per organizzare piccole manifestazioni e partecipare a eventi della nostra scuola sotto la guida della dirigente Nicoletta Ambrosio e alla presenza di autorità e personalità del territorio, e l’acquisizione di pratiche e tecniche giornalistiche, come l’intervista e le inchieste. Componenti della redazione. Alunni: Valerio Balestra, Alice Bruni, Paolo Calvagni, Camilla Canfarini, Giorgia Canfarini, Daniele Cardinali, Gabriele D’Antuono, Denis Demaj, Reinaldo De Pietto, Simone Di Benedetto, Sebastian Forlani, Ginevra Galassi, Vittoria Galassi, Sophia Gheco, Giulia Giannini, Sara Lombardo, Ginevra Mandolesi, Maria Rebichini, Diego Scoccia, Anita Scocco, Giulia Tiberi, Davide Tonnicchia, Fabio Truglio, Emanuela Vicino. Docenti: Claudia Bartolucci e Roberta Cingolani.