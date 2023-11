La Regione aiuta la Polizia locale. Fondi per strumenti e nuovi mezzi

Dalla Regione sono stati stanziati oltre 280mila euro destinati ai comandi di Polizia locale del Maceratese per cofinanziare l’acquisto di nuovi mezzi e strumentazioni, per implementare quelli esistenti e per la manutenzione straordinaria. Beneficeranno del bando ben quattordici progetti, due dei quali sono di rete. A dare l’annuncio sono stati i consiglieri regionali della Lega, il capogruppo Renzo Marinelli e la consigliera Anna Menghi. "Un investimento complessivo di 575mila euro, di cui quasi la metà destinato alla nostra provincia a dimostrazione del positivo lavoro di squadra il vicepresidente e assessore con delega alla sicurezza Filippo Saltamartini – spiegano –. Come Lega regionale restiamo concentrati sul problema della sicurezza con la consapevolezza che i Comuni vanno supportati il più possibile in virtù del loro ruolo di primo presidio territoriale, essenziale soprattutto per l’indispensabile attività di prevenzione". Sono risultati finanziati i progetti di rete che vedono coinvolti Caldarola (capofila) e Consorzio Polizia locale Monti Azzurri, quello della Provincia di Macerata e i Comuni di Camerino, Matelica, San Severino, Corridonia, Macerata, Civitanova, Cingoli, Treia, Montefano, Montecassiano, San Ginesio. "La Polizia locale svolge una funzione fondamentale di monitoraggio e controllo della comunità – ha aggiunto il vicepresidente –, può intercettare fenomeni di devianze prima che diventino reati, per questo riteniamo strategico implementare le attrezzature e le tecnologie a loro disposizione".