La Regione elogia le imprese di Gattafoni

di Barbara Palombi

L’atleta civitanovese Alessandro Gattafoni ha ricevuto un riconoscimento da parte del consiglio regionale per la sua attività finalizzata a far conoscere e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la fibrosi cistica. Alla cerimonia, che si è svolta ieri a palazzo delle Marche ad Ancona, hanno preso parte il presidente del Consiglio Dino Latini e i consiglieri Pierpaolo Borroni e Anna Menghi. La storia di Alessandro, affetto da fibrosi cistica sin dalla nascita, inizia trentasette anni fa con una convivenza difficile che non gli ha impedito di inseguire i suoi sogni e le sue passioni, raggiungendo importanti traguardi a livello agonistico. "Un esempio mirabile di forza e dedizione – ha spiegato il presidente Dino Latini – che onora la nostra istituzione e l’intera comunità marchigiana". La fibrosi cistica è una malattia genetica rara, che può compromettere vari organi, soprattutto l’apparato digerente e respiratorio ed anche se viene definita "malattia invisibile", in quanto non mostra alcun sintomo fisico evidente, è altamente invalidante. "Alessandro ha sfidato la sua malattia nonostante tutto – ha dichiarato il consigliere Pierpaolo Borroni – vivendo come un qualsiasi adolescente e cimentandosi in molte attività sportive con ottimi risultati. Oggi premiamo la sua grinta e il suo coraggio che rappresentano una speranza per tutti coloro che affrontano questa patologia". Il giovane atleta ha creato l’iniziativa "125 miglia per un respiro" per mantenere alta l’attenzione sulla fibrosi cistica e, a giugno, ha terminato la traversata in kajak del mar Tirreno che gli ha permesso di conoscere pazienti e famiglie in vari incontri di sensibilizzazione. "Alessandro è un grande testimone di tenacia – ha detto la consigliera Anna Menghi – che impreziosisce la nostra regione con il suo esempio".