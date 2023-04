La Regione lancia il nuovo spot pubblicitario, un inno alle bellezza e alla cultura delle Marche

È stato lanciato il nuovo spot pubblicitario sulle Marche, realizzato dalla Regione in collaborazione con Visit Italy, il primo canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo. Lo spot racconta la storia di “Bella”, una viaggiatrice Gen Z che sperimenta l’autenticità della vita locale durante il suo viaggio immergendosi in paesaggi mozzafiato come i Monti Sibillini. La campagna pubblicitaria mette in risalto cinque borghi della regione, Grottammare, Offagna, Recanati, Sarnano e Urbino, scelti per la loro bellezza e il loro fascino unico. Il nuovo spot è disponibile sul canale Youtube:https:youtu.bebFZ7ugb9nXw.