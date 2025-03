La Regione vuole la fiera: ospiterà una scuola sanitaria

La Regione intenzionata ad acquistare la fiera di Civitanova. Un progetto che non verrebbe ostacolato dall’amministrazione comunale e per il quale la giunta Acquaroli starebbe già predisponendo gli atti e i fondi. Si tratta di circa 4 milioni di euro, con cui la Regione potrebbe acquisire la struttura al proprio patrimonio. L’obiettivo sarebbe utilizzare la struttura per aprire una scuola di formazione sanitaria gestita dall’Ast.

Se dovesse andare in porto il progetto, vorrebbe dire che Civitanova ha rinunciato definitivamente alla sua fiera, che con l’emergenza pandemica era stata trasformata in Covid Hospital ed era stata temporaneamente ceduta alla Regione Marche con un contratto di comodato d’uso. All’epoca, il patto era che la struttura sarebbe sarebbe stata restituita alla città, una volta passata l’emergenza. Ma la restituzione non è mai stata perfezionata, proprio perché intanto si discuteva di altri piani per quello spazio. La fiera era stata indicata anche come come possibile contenitore del centro Alzheimer cittadino, altra ipotesi destinata a tramontare qualora il progetto della giunta Acquaroli andasse in porto.

Lorena Cellini