La replica di Borroni:: "Sanità locale potenziata dalla giunta Acquaroli"

"Civitanova è oggi destinataria di significativi investimenti nel settore sanitario, frutto dell’impegno concreto e responsabile della giunta regionale guidata dal presidente Francesco Acquaroli. Ed è troppo semplice dimenticarsi il passato per non farci i conti, come tenta di fare Giulio Silenzi". Sulla sanità continua il botta e risposta e Pierpaolo Borroni (Fdi) che difende l’operato della giunta regionale guidata da Acquaroli e rivendica che "il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 prevede per Civitanova un nuovo centro trasfusionale all’ospedale, atteso da oltre dieci anni". Ricorda che "a dicembre sono iniziati i lavori per il nuovo polo dell’emergenza presso l’ospedale di Civitanova, per un investimento record di 23 milioni di euro. Nel luglio dello stesso anno è stato aggiudicato l’appalto per la nuova casa di comunità e residenza protetta per anziani non autosufficienti, per un valore di 3,8 milioni di euro. Tre interventi epocali, mai realizzati nei 20 anni di governo del centrosinistra, che rappresentano la più grande operazione di rilancio della sanità civitanovese". Per Borroni "Silenzi vuole solo creare allarmismo e confusione, cercando di far dimenticare che durante i governi di centrosinistra Civitanova è stata abbandonata e penalizzata".

l. c.