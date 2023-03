"La Repubblica delle farfalle", un libro affascinante

I ragazzi di Terza hanno letto "La Repubblica delle Farfalle", il romanzo dei ragazzi di Terezin scritto da Matteo Corradini. Il libro è ambientato per la maggior a Terezin, nata come città fortezza dell’impero prussiano, ma nella Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati alla morte. A Terezin c’era tutto, tranne la libertà. I personaggi principali del romanzo sono dei ragazzi che, riunendosi in gruppo, scrivevano un giornale sugli avvenimenti della settimana. Si riunivano di nascosto e riportavano disegni, interviste ma anche poesie. Era il modo di lottare e di tenersi stretti la voglia di restare vivi. La redazione si chiamava Vedem "Avanguardia" e molte sue pagine sono conservate al Memorial di Terezin. Il romanzo mescola il dolore provato dai bambini e ragazzi in quel ghetto con la poesia per raccontare fatti realmente accaduti in maniera toccante.

La lettura ci ha appassionato, colpito, addolorato fino all’epilogo tragico, ma che tutti ci attendavamo. Per la grande forza espressiva che traspare dal testo e per la rilevanza dei suoi scritti e dei suoi studi, la scuola ha pensato, in collaborazione con il Comune, di organizzare un incontro con l’autore Matteo Corradini, studioso ebraista, che si occupa di Shoah, di quanto avvenuto nel ghetto di Terezin e di didattica della memoria. L’incontro previsto per domani al Teatro delle Logge prevede una lezione-laboratorio per permettere ai ragazzi di approfondire quanto letto e di riflettere sull’importanza del non dimenticare.

Nicola Iacoponi, III B