La Repubblica romana del 1849 raccontata dallo storico Severini

Sarà Simona Spalletti, studiosa dell’Associazione di storia contemporanea, a presentare oggi, alle ore 15.15 alla biblioteca statale, il libro "Vivere la Repubblica romana del 1849" di Marco Severini, storico dell’Università. Si tratta di un libro minuzioso e documentato che ricostruisce una delle pagine della storia italiana: è già stato presentato a Roma, al Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina, in Romagna e nelle principali località marchigiane ed ora, giunto alla seconda edizione nell’arco di appena un mese, viene proposto nella location maceratese. "Un appuntamento particolarmente importante poiché la vicenda della Repubblica del 1849 è una delle più affascinanti della storia nazionale - spiegano gli organizzatori dell’incontro -: costituì il primo esempio di uno Stato laico, democratico e repubblicano nell’Italia contemporanea nonché la prima e unica esperienza di governo di Giuseppe Mazzini, consacrò l’astro di Giuseppe Garibaldi, eletto alla Costituente dal collegio di Macerata, e chiamò in difesa della libertà italiana migliaia di giovani italiani ed europei che giunsero a sacrificare la propria vita, come attesta il caso di Goffredo Mameli, l’autore del nostro inno nazionale che morì a 21 anni per difendere la Repubblica, senza mai vedere l’Italia unita e democratica che aveva sognato. A partire dalla sua carta costituzionale, la Repubblica del ’49 ha lasciato a quella nata il 2 giugno 1946 cospicue eredità. Questa epopea è stata riletta dal professore Severini alla luce del determinante contributo delle donne che, abbandonate le consuete mansioni, offrirono una testimonianza significativa nel cammino verso l’emancipazione". Dopo i saluti istituzionali, Spalletti dialogherà con l’autore.