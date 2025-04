La resa dei conti tra peruviani. Botte, coltelli e spranghe di ferro. Quattro arresti e nove denunce

Quattro arresti e nove denunce. È la risposta di polizia e carabinieri all’escalation di violenza tra gruppi di peruviani in città. Gli arresti seguono l’episodio di violenza choc, avvenuto in piazza della Vittoria nel tardo pomeriggio dell’altroieri, sotto gli occhi dei passanti che hanno visto due gruppi di peruviani picchiarsi e lanciarsi contro pure frutta e ortaggi. Il fatto è collegato alla maxi rissa di sabato pomeriggio tra via Tibaldi e via Spalato: una spedizione punitiva che aveva visto contrapposte due famiglie in seguito a una aggressione nei confronti di una giovane donna peruviana poche ore prima.

L’altra sera, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile della questura di Macerata hanno arrestato quattro uomini di età compresa tra i 26 e i 38 anni, tutti peruviani, per il reato di rissa aggravata. L’allarme era scattato intorno alle 19.20 in via Roma, all’angolo con piazza della Vittoria, nei pressi del negozio "Frutta e verdura da Samy", dove due gruppi di peruviani si sono affrontati. Urla e paura, con i commercianti che si erano chiusi all’interno dei loro negozi prima dell’intervento della polizia (il video su www.ilrestodelcarlino.it/macerata), che si è chiuso con quattro arresti. L’episodio sarebbe collegato alla maxi rissa in strada di sabato. Tutto era cominciato nel primo pomeriggio quando una donna peruviana, di 32 anni, stava camminando in via Pantaleoni, ed era stata aggredita e malmenata da alcuni connazionali: per lei dieci giorni di prognosi. L’episodio sarebbe scaturito da una lite legata alla compravendita di uno smartphone. I familiari della ragazza avevano reagito e, qualche ora più tardi, intorno alle 16, si erano recati a casa del presunto aggressore. Da lì la rissa, in mezzo alla strada, che aveva visto coinvolte una ventina di persone: due gruppi di peruviani, che a mani nude si erano picchiati in strada. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata (insieme ai militari di Treia e di Corridonia, coadiuvati dalla polizia locale), che hanno denunciato nove peruviani, sei uomini e tre donne, di età compresa tra i 19 e i 58 anni, per rissa aggravata. Uno di loro, trovato in possesso di una sbarra di ferro, è stato denunciato anche per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Sul posto, i carabinieri avevano rinvenuto due barre di ferro, lunghe 43 centimetri ciascuna, abbandonate sulla strada. Episodi di violenza che nascono in un contesto di forti attriti tra gruppi di famiglie peruviane stanziali a Macerata, scatenati da futili motivi e degenerati nel tempo in una serie di scontri fisici, minacce e spedizioni punitive. Durante la rissa dell’altroieri, uno dei partecipanti ha riportato lesioni con una prognosi di dieci giorni. Ferito anche un altro. Due degli arrestati sono stati segnalati perché trovati in possesso di un cutter e di una lama da cutter, che sono stati sequestrati. È stato sequestrato anche un coltello da cucina, consegnato agli agenti dal titolare del negozio di frutta e verdura: lo teneva in mano uno degli arrestati, secondo quanto è emerso dalle immagini della videosorveglianza comunale. I quattro arrestati per il reato di rissa aggravata, come disposto dal pm Francesco Carusi che coordina le indagini, si trovano ora ai domiciliari, in attesa della direttissima che si svolgerà nella mattinata di oggi in tribunale a Macerata.