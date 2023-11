La resistenza delle donne afghane raccontata in un film e in un libro

Venerdì, alle 21.30, alla sala convegni del Comune di Pollenza, sarà proiettato il corto del regista maceratese Alessandro Galassi "The Dreamers: la resistenza delle donne afghane" e sarà presentato il libro della giornalista di Avvenire Antonella Mariani "Noi, afghane. Voci di donne che resistono ai talebani" con la testimonianza di Mahdia Sharifi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pollenza (assessorato alla cultura) e dal sindaco Mauro Romoli, con la collaborazione di tutte le associazioni del territorio: Pro Loco Corporazione del Melograno, Pro Rambona, Anas Italia, Laboratori Creativi e Arte per le Marche. "Un momento internazionale come manifesto in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne – spiega Arte per le Marche –. Perché Pollenza? Perché l’Afghanistan? Perché siamo tutti connessi. La giornalista di Avvenire Antonella Mariani ha curato con le colleghe Lucia Capuzzi e Viviana Daloiso, un libro reportage e d’inchiesta sulla reale condizione della resistenza delle donne afghane, a partire da un progetto editoriale del quotidiano della Cei, avviato a marzo e che continua tuttora con un podcast e un docufilm. Presente all’incontro la giovane rifugiata afghana Mahadia Sharif, da un anno in Italia e già studentessa alla Sapienza di Roma oltre a stella nascente olimpionica nel taekwondo".